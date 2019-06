Wie bereits von invidis berichtet sind in Nordamerika mehr als 300.000 QSR-Restaurants zu finden. Der Großteil ist Drive-Thru, in der Regel mit zwei parallelen Drive Thru Lanes. Ein Restaurant nach dem anderen wird mit 3-5 Screens pro Lane digitalisiert. Ein riesiges Digital Signage Potential das sowohl die Displayhersteller für High Brightness Screens als auch Integratoren (Outdoorstelen, Software) für sich entdeckt haben.

Im März besuchte invidis einen digitalen McDonalds in der Spielermetropole Las Vegas und letzte Woche schauten wir am Rande der Infocomm in Orlando vorbei. Im Gegensatz zu Las Vegas (Stratacache) stammt das Digital Signage System in Orlando von einem australischen Systemintegrator. Der Umbau des Restaurants erfolgte erst vor ein paar Monaten, sodass das Digital Signage Konzept dem aktuellen Stand entsprechen sollte.

Der erste Highbrightness Screen ist ein einfacher Promotion-Screen und soll den wartenden Autofahrern letzte Impulse geben. Sobald der Kunde am überdachten Bestellpunkt angekommen ist erwartet ihn ein Menüboard auf Doppelscreens. Natürlich werden ausschließlich Highbrightness Displays eingesetzt, die sehr gut auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar bleiben. Laut Branchengerüchten handelt es sich um Samsung Displays.