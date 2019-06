Schweiz APG gewinnt Vermarktungsrechte am Flughafen Zürich

Die Werbeflächen am Flughafen Zürich zählen zu den prestigeträchtigsten DooH-Netzwerken der Schweiz. Clear Channel Schweiz war fast 20 Jahren alleinige Partnerin für die Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am größten Schweizer Flughafen. Der aktuelle Vermarktungsvertrag mit Clear Channel Schweiz läuft Ende des Jahres aus und somit wurde die Vermarktung der Werbeflächen am Flughafen Zürich neu ausgeschrieben.

Unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Kriterien hat im Rahmen des Einladungsverfahrens nun die APG/SGA den Zuschlag erhalten. Sie wird damit ab 1. Januar 2020 exklusive Vermarktungspartnerin für die prestigeträchtigen Werbeflächen am Flughafen Zürich. Ausschlaggebend für den Entscheid waren laut Flughafen Zürich „unter anderem die Erfahrung und das bestehende Netzwerk im regionalen, nationalen und internationalen Außenwerbemarkt in Kooperation mit dem APG Gesellschafter JCDecaux.“