Mit 100 Millionen Pixeln und einer Breite von 20 m ging in Hong Kong nun die nach Herstellerangabe größte Touch-Videowall der Welt in Betrieb. Installiert ist die kollaborative Videowand im THEi, dem Technological and Higher Education Institute of Hong Kong. Sie kann von 18 Nutzerinnen und Nutzern simultan bedient werden und wurde in einer 9×3 Matrix verbaut.

Zum Einsatz kommen 48 TILED Professional Screens des protugiesischen Touch-Spezialisten DISPLAX, die mit 16x 70″ Multitouch-Sensoren ausgestattet sind. Die Screens haben jeweils ein 1,8 mm Super Narrow Bezel, damit die Wirkung der Videowand nicht durch besonders dicke Rahmenbreiten geschmälert wird.

Im Herbst 2018 hatte invidis über die größte interaktive LCD-Videowall der Welt berichtet, die in Saudi-Arabien steht. Diese ist 37 m breit und 1,2 m hoch. DISPLAX machte zu der Videowand in Hong Kong keine Angabe zur Höhe. Während in Saudi-Arabien 55-Zöller von LG genutzt werden und diese gekrümmte Wall jeweils 2 Displays hoch ist (Portrait Mode), sind in Hong Kong 3 Screens übereinander angeordnet, ebenfalls in Portrait-Ausrichtung. Rechnerisch ergibt sich bei der Wall in Saudi-Arabien eine Anzahl von rund 112 Millionen Pixeln. Diese arbeitet mit 14 kinetischen Sensoren.

Damit dürfte der Weltrekord aus dem Nahe Osten weiter Bestand haben, da beide Projekte mit unterschiedlicher Technologie arbeiten: Diese Wand ist die größte interaktive; die in Hong Kong kann die größte interaktive Touch Wall in Bezug auf die Touch-Fläche und die Anzahl der verbauten 70″ großen Touch-Sensoren sein.

Weitere große LED- oder LCD- oder OLED-Walls weltweit sind von der Grundfläche größer, vgl. Links: