Das neue digitale Bestell- und Abhol-Experience wird zur Zeit von KFC in Australien gebaut und ab Herbst erprobt. Ähnliche Konzepte betreibt auch Starbucks (seit 2012) und McDonalds (seit 2016). KFC; McDonalds, Starbucks & Co setzen dabei vermehrt auf Bestellung via Mobile App und vor Ort auf Digital Signage.

In das neue KFC-Konzept investiert die Muttergesellschaft Yum knapp eine Million Euro in Kunden-Technologie und Prozesstechnik. Das neue Drive-Thru-Only Restaurant wird über fünf Fahrspuren verfügen,

Die Kunden können vor ihrer Ankunft im Restaurant über die KFC-App oder die Website bestellen und bezahlen, sie erhalten einen vierstelligen Code, den sie auf einem Touchscreen-vor den Schranken eingeben können. Neben den drei Mobile-App Fahrspuren wird es auch zwei klassische Order-Lanes geben mit großen Touchscreens und klassischen Bezahlmethoden.

Die Herausforderung bei solchen Konzepten liegt in der Prozessoptimierung der Essensausgabe und der Kapazitäten. Nicht nur bei Drive Thru kommen Restaurants oft an ihre Grenzen. Auch normale Order-Prozesse über Digital Signage Terminals und Kiosk-Systeme können schnell zu Frustration führen, wenn die Anzahl der Bestellterminals die Warteschlange nur vom Kiosk zur Essensausgabe verlagert.