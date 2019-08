Koreanisch, Chinesisch, Arabisch, Russisch, und natürlich Tschechisch und Englisch. Das neue Digital Signage Wayguiding Konzept am Flughafen Prag ist in sechs Sprachversionen erhältlich. Im Laufe des Tages ändern sich die Sprachkombination abhängig von Flügen und Laufrichtungen und bilden somit den aktuellen Verkehrs- und Passagierfluss über den Tag wider. Mit einem Digital Signage Content Testkonzept probiert der Flughafen Prag bis Ende Oktober, wieviel Individualisierung von digitaler Beschilderung im öffentlichen Raum Sinn ergibt. Wenn sich das Konzept in der Praxis bewährt, plant der Flughafen es Terminalweit zu realisieren.

„Mit der steigenden Zahl der Flüge am Flughafen Prag steigt auch die Zahl der Passagiere mit spezifischen Sprachanforderungen. Der wachsende Luftverkehr erfordert eine schnellere und effizientere Bereitstellung von Informationen. Digital Signage ist daher ein weiteres Projekt von Prag Airports Technologieentwicklung“, sagt Václav Řehoř, Vorstandsvorsitzender von Letiště Praha.

Das neue Digital Signage System befindet sich am Eingang zum Pier B im Terminal 1 und umfasst insgesamt acht Bildschirme. Es umfasst sechs ausgewählte Sprachen. Die Sprachversionen der Displays werden individuell und abhängig vom Standort und der Laufrichtung ausgespielt. Das bedeutet, dass sich tagsüber aktive Sprachversionen je nach Zusammensetzung des Passagierstroms ändern. Neben den tschechischen und englischen Standardversionen bietet das digitale Wayguiding Konzept auch Arabisch, Russisch, Koreanisch und Chinesisch an. Die Hauptsprachen der Passagiere in Prag die erfahrungsgemäß nicht gut genug Englisch verstehen können.

Digital Signage Lösungen haben wir natürlich einen großen Vorteil gegenüber statischer Beschilderung. Das dynamische Content-Konzept kann wesentlich mehr Informationen als herkömmliche Informationstafeln anzeigen sowie Zusatzinformationen in Real-Time. Im Pier B zeigt es abfliegenden Passagieren zu welchem Gate sie gehen müssen und wie viele Minuten der Weg dorthin beträgt. Anhand von Piktogrammen können sich die Fluggäste über die in der Nähe befindlichen Serviceeinrichtungen wie Restaurants oder Toiletten informieren.

Ankommende Passagiere erkennen einfach welchen Weg sie nehmen müssen zur Passkontrolle, die Lauf- und Wartezeit und an welchem Band ihr Gepäck ankommen wird. Für Notfälle und Betriebsstörungen (Irregular Operations) sind dedizierte Inhalte im Digital Signage System hinterlegt.

Neben Digital Signage bereitet der Flughafen Prag weitere Zukunftsprojekte vor. Im Rahmen der Initiative PRGAirportLab entwickelt der Flughafen mit Partnern Lösungen für die fünf Bereiche Sicherheit, Online Retail, Mobilität der Zukunft, Kundenerlebnis und eine komfortable Reise durch den Flughafen“, sagt Václav Řehoř, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Letiště Praha.