Digital Signage Screens hängen im Hauptgang sauber von der Decke abgependelt. Weniger überzeugend „integriert“ sind die 65“ Touchscreens von Philips. Auf einfachen Ständern installiert wurde die „extended shelf“ Touchpoints einfach auf der Fläche positioniert. Die Stromversorgung erfolgt über die Decke mit einem frei im Raum hängenden Verlängerungskabel.

Netzwerktechnisch sind die in den Screens integrierten Mediaplayer wohl per WiFi angebunden, da keinerlei Netzwerkkabel sichtbar sind. Der Content wurde für interaktive Screens am PoS angepasst (sowohl inhaltlich passend zur Abteilung als auch im User Interface).