Die Preisauszeichnung gehört an die Waren oder an die Kante des Warenträgers. Ob gedruckt oder digital – das Mantra gilt bis heute. Doch die Einführung von ESLs und innovativen Storekonzepten wie BonPrix Connect (invidis Bericht) ergeben neue Möglichkeiten der Platzierung.

Im neueröffneten 11Teamsports Flagship in Berlin (invidis Bericht) wandern die ESL (SES Imagotag) in den Schuh, präziser in den Schuhspanner. Das von Umdasch Digital entwickelte Konzept ermöglicht eine digitale Preisauszeichnung in den Ausstellungsstücken direkt an der Schuhwand. Die Schuhspanner bieten eine ideale Plattform für die sichtbare Platzierung der ESL.

Eine wirklich innovative Lösung für ESLs am PoS.