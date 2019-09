Mit einer 200 Millionen Pfund schweren Doppelübernahme kaufte Großbritanniens größter privater Radionetzbetreiber Global Media & Entertainment im September 2018 zunächst die britischen Out-of-Home-Netzwerkbetreiber Primesight und Outdoor Plus. So kamen wichtige Werberechte an allen Londoner Flughäfen mit Ausnahme von Heathrow (dort ist JCDecaux fest im Sattel) und 7 weiteren Airports in Großbritannien ebenso ins Portfolio wie InLinkUK – das LinkNYC-System in London – sowie landesweit insgesamt mehr als 100 digitale Billboards.

Im Oktober 2018 holte Global Media & Entertainment dann zum

großen Schlag aus. Für 500 Millionen Pfund kaufte man sich bei Exterion Media ein – und so den großen Vermarktungsvertrag mit Transport for London (TfL). Durch die Übernahme von Exterion ist Global in UK der führende Anbieter von Außenwerbung im Sektor Transport Media. Nach Genehmigung des Kaufs durch die britischen Kartellbehörden gegen Ende April 2019 verfügte Global über 250.000 Standorte mit Außenwerbe-Medien in ganz Großbritannien, einschließlich Werberechten an 1.500 Bahn- und U-Bahnstationen zu denen die 4 Metro-Systeme in Newcastle, Liverpool, London und Glasgow gehören. Die Outdoor-Division wird vom vormaligen Exterion-CEO Leon Taviansky als CEO geführt, Jonathan Lewis, zuvor CEO Outdoor Plus ist Executive Director – Outdoor. Beide berichten direkt an Stephen Miron, CEO der Global Group.

Jetzt, ein Jahr später, hat Global seine Position bei Transportation weiter gestärkt. Damit könnte im Jahr 2019 die Frage entschieden werden, ob JCDecaux die Nummer 1 im Markt für Außenwerbung in Großbritannien ist, oder Global – je nach Erhebung gab es bis dato unterschiedliche Antworten darauf. Zudem wird Global auch Ocean Outdoor weiter im Blick halten, die vor wenigen Tagen mit einem spektakulären Deal die Übernahme von Visual Art Media bekanntgegeben hatten. Vor etwas mehr als 12 Monaten hatte Ocean im Übernahmepoker um Exterion Media gegenüber Global noch den Kürzeren gezogen.

In Großbritannien konnte Global nun vor wenigen Wochen einen weiteren attraktiven Vertrag abschließen – mit Nexus, dem Betreiber der Tyne and Wear Metro. Dieses U-Bahnsystem ist mit 36 Millionen Fahrgästen jährlich das zweitgrößte in UK, nach dem in London. Ins Portfolio kommen 60 Bahnhöfe, darunter Newcastle, Central, Monument, St James und Haymarket.

An den sechs größten Stationen sollen 30 Premium-Digitalflächen entstehen. Berits im Juli 2019 hatte Global in Manchester an der dortigen Victoria Station zwei riesige Digitalflächen installiert.

Und als wäre das für JCDecaux nicht genug der Demütigung: Mit dem neuen Metro-Vertrag mit Nexus übernimmt man 21 große Roadside-Flächen, die bislang vom weltgrößten Außenwerber vermarktet wurden.