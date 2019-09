Ein Tag nach der Übernahmeankündigung von Visual Art ist Tim ein gefragter Mann. Für 10 Minuten können wir ihn zwischen zwei Terminen sprechen. Das Interesse an OO aus dem deutschen Markt ist bisher übersichtlich, denn außerhalb von Großbritannien ist Ocean nur Brancheninsidern bekannt. Anders einige der Werbeflächen: Die berühmteste Ocean-Werbefläche ist weltbekannt – Picadilly Lights im Herzen von London. Nicht nur die Bekanntheit ist einmalig, Picadilly ist auch eine Ausnahme da sie als einzige DooH-Fläche nicht im Besitz von Ocean Outdoor ist.

Ocean Outdoor ist eine Ausnahmeerscheinung im europäischen DooH-Markt, unterscheidet sich grundsätzlich von JC Decaux, Ströer und Co. Denn die DNA von Ocean ist Digital – mit wenigen Ausnahmen betreibt und vermarktet OO ausschließlich DooH-Flächen, zumeist großformatige Roadside-Sonderformate. „Wir sind einmalig im Markt, da wir auf Full-Motion DooH setzen“, so Tim im Gespräch mit invidis. Im ersten Halbjahr 2019 erreichte OO einen Digitalanteil von 85% am Gesamtumsatz iHv 55 GBP (62,6 Mio EUR)

Seit Sommer betreibt OO auch ein standardisiertes DooH-Netzwerk in Großbritanniens zweitgrößter Stadt Birmingham. Über 120 75“-Stelen wurden entlang der Hauptverkehrsachsen installiert. Zum ersten Mal setzt OO dabei auf Samsung Highbrightness-Screens und Esprit Digital Outdoorstelen. Bisher war man bei Ocean treuer LG-Kunde.

Die Übernahme von Visual Art ist nun ein wichtiger Schritt für Ocean, die seit März 2018 in Rahmen eines Management Buyouts zusammen mit dem Finanzinvestor Ocelot aktiv den DooH-Markt in UK als auch in Europa konsolidieren. Die neue schwedische Tochter plant für 2019 22 Mio EUR DooH-Umsatz mit Werbeflächen an schwedischen Bahnhöfen und an und in URW-Shopping Malls. „Visual Art teilt mit uns die Leidenschaft für Digital und Qualität. Wir sind beide absolute Spezialisten,“ so Tim Bleakley.

„Wir haben nach Märkten gesucht, die einen hohen DooH-Marktanteil aufweisen. Unser Digtalverständnis und unsere Innovationskraft lassen sich nicht (von 16:9 Seitenverhältnis) begrenzen. Visual Art teilt diese Passion und der schwedische DooH-Markt ist reif genug für Ocean.“

Zu konkreten Plänen in Deutschland hält sich Tim Bleakley noch sehr zurück. „Wir schauen uns erstmal an was wir mit den 15 deutschen URW-Malls (Arcaden Shopping) die Visual Art erst zu Jahresbeginn gewinnen konnte, machen werden. Wir können noch nicht einschätzen ob wir den deutschen Markt jetzt schon ausreichend stimulieren können.“

Aber Gespräche zu einer möglichen Zusammenarbeit mit deutschen Marktteilnehmern wie Ströer – deren Strategie er im invidis-Gespräch mehrfach bewundert – möchte Ocean Outdoor bald führen.

„Ocean ist anders, wir haben eine ausgeprägte Digital-Philosophie und eine starke Marke, diese Assets wollen wir nutzen, um mit innovativen Partnern erfolgreich in neuen Märkten zu agieren“.

Es klingt nach weiteren Übernahmen in der Zukunft