Die Studie ergab auch, dass die Augenbewegungen der Teilnehmer, wenn sie sich in Geschäften oder Einkaufszentren befinden, doppelt so groß sind wie im Freien, was darauf hindeutet, dass sie einer hohen kognitiven Belastung ausgesetzt sind, was sich negativ auf die Markenbekanntheit und die Wahrnehmung der DooH-Kampagnen auswirkt.

Um die kognitive Belastung während der Feldarbeit zu verfolgen, verglichen die Forscher mit Eyetracking und SCR das Outdoor-Verhalten im Einkaufszentrum und Instore:

Im Einkaufszentrum befanden sich die Konsumenten im High-Scan-Modus und suchten doppelt so schnell (131%) wie in Außenbereichen, in denen die Augenbewegungen weniger intensiv sind (71%).

Das Scan- und Suchverhalten in Geschäften (instore) war noch höher (162%), mit rasanten Augenbewegungen links und rechts und einer höheren Hirnaktivität. Laut Neurowissenschaftler stehen dabei Konsumenten kurz vor einer kognitiven Überlastung – kein idealer Gehirnzustand, um Aufmerksamkeit zu erzielen.

Outdoor zeigten SCR-Werte eine geringere kognitive Belastung und einen entspannteren Gehirnzustand, der die Assoziation mit dem Markengedächtnis verbessert.

Mit zunehmender Verlangsamung der Augenbewegungen und des Scannens wurden die Blicke in der Nähe von DooH-Screens (52%) stabiler und noch konzentrierter auf der Promotion Fläche (Experience Zone) (44%).

Die Reduzierung des Gehirnstresses korreliert mit steigender Aufmerksamkeitserfassung.