In einer erstmals in Großbritannien realisierten Studie hat der DooH-Netzwerkbetreiber Ocean Outdoor das starke Zusammenspiel von Werbung und Content an DooH-Touchpoints mit Hilfe von Neurowissenschaften untersucht. Die Studie kam zu dem Schluss, dass auf DooH-Screens live-gestreamte Sendeinhalte in Kombination mit relevanter Werbung fünfmal so starkes Konsumenten-Engagement erzielt wie nur einfache Werbeausspielungen.

Durchgeführt von COG Research, ist dies die erste Eyetracking-Technologie, die mit der Überwachung der Hautleitfähigkeit (Skin Conductance Response, SCR) kombiniert wurde, um die Zuschauerbeteiligung an großen, voll beweglichen digitalen Bildschirmen im Außenbereich zu messen und zu analysieren.

Im Mittelpunkt der Studie stand der Content-Partner von Ocean Outdoor, der All England Lawn Tennis Club mit dem alljährlichen Wimbledon Championship Turnier. In Zusammenarbeit mit Jaguar, dem offiziellem Autopartner des Tennisturniers, entwickelte Ocean ein Sende- und Werbekonzept das zwischen Werbung auch vorproduzierte redaktionelle Turnier-Beiträge sowie Live-Übertragung von ausgewählten Tennisspielen beinhaltete. Die Übertragung erfolgte in allen 12 britischen digitalen Städten in denen Ocean DooH-Netze betreibt sowie in Westfield London und Stratford City.

Die Messungen für die Studie erfolgten in der Umgebung der DooH-Netzwerke der beiden Londoner Westfield Shopping-Centern mit einer Mischung aus Display-basierten Netzwerken und einigen großen LED-Flächen im Innen- und Außenbereich der Malls. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einbindung von dynamischen Live- und vorab geplanten redaktionellen Content-Highlights in maßgeschneiderten Werbekampagnen – einem der TV-Werbung nicht unähnlichen Format – eine signifikante Verhaltensänderung bei den Teilnehmern der Studie auslöste. Vor DooH-Screens in Außenumgebungen, verlangsamten und konzentrierten sich die Augenbewegungen, die Verweildauer der Blicke stieg, die kognitive Belastung wurde reduziert und das Engagement und die Affinität der Marke wurde entscheidend gesteigert.

Im Vergleich zu reinen Ad-Play Konzepten (Digital Poster Konzept wie es JCDecaux präferiert) und der Analyse mehrerer verschiedener Inhaltsformate und Ad-Sequenzierung ergab die Studie:

Redaktioneller Content gefolgt von DooH-Anzeigen erzielt ein 5,1 x höheres Engagement

DooH-Anzeigen gefolgt von redaktionellem Content sind fast 4x ansprechender.

Alleiniges Anzeigen von Live-Ergebnissen (Live Scoreboard) auf DooH-Screens erzeugten 5x höhere Aufmerksamkeit

Live-Übertragungen ohne DooH-Werbeunterbrechung auf DooH-Screens waren fast 9x ansprechender.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass DooH-Bewegtbild Netzwerke mit einem kombinierten Content- und Werbekonzept effektivere Markenumgebungen schaffen, um das Publikum ansprechender zu erreichen.

Ocean Outdoor setzt vermehrt auf Live-Content Partnerschaften mit Rechteinhabern wie dem britischen Olympiaverband (Team GB), BBC Studios, British Fashion Council oder Formula-E. Zusammen mit ITV-Sports überträgt Ocean im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft zurzeit auch Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft.

Über weitere Hintergrundinformationen zur Studie und bemerkenswerte Erkenntnisse zu unterschiedlichen Wahrnehmungen von DooH im öffentlichen Raum im Vergleich zu Shopping Centern berichtet invidis in einem separaten Artikel.