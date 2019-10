Im Adidas Flagship in der Fußgängerzone Corso Vittorio Emanuele II von Mailand känpfen nicht nur zwei unterschiedliche Content-Konzepte im Eingang um die Aufmerksamkeit der Passanten, sondern auch zwei Technikkonzepte. LED trifft auf LCD. Eine weitere LCD-Wall wartet weiter hinten im Store. Weder der Content noch die Verkabelung schauen danach aus, das die LCD Wall dort länger stehen bleibt.

Wir mögen die Carpisa Digital Signage Installation aus einem einfachen Grund: Das Storebranding an der Glasfassade bekommt durch die dahintergelagerte LED-Installation eine dynamische Komponente. Auf zwei unterschiedlichen Ebenen spielt der Taschenhersteller Carpisa am Point of Sale.

Oft diskutieren wir mit Fashion-Kunden zielgruppenrelevanten Content am PoS präsentieren können. Ohne Instagram geht im Fashionbereich nichts mehr. Das italienische Fashionlabel Miss Sixty hat eine aufwändige aber dafür sehr „social“ Kampagne entwickelt. Vor dem Flagshipstore wurden neben Models auch echte Kunden mit ihren Miss Sixt „Lieblingspieces“ fotografiert. Diese Fotos sind nun auf 112 Tablets im Schaufenster als Hintergrund für die neuste Kollektion integriert. Sicherlich eine innovative Idee um Kunden zu Fans zu machen.

Für Benetton ändert sich die Rolle von Digital kontinuierlich – vor zehn Jahren wie sie Trendsetter mit digitalen Schaufenstern, dann folgte eine Zeit des Digital Detox. Nun ist Digital Signage auch im Schaufenster zurück – klein als LED aber fein.