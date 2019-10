Macom vergrößert mit einem umfassenden Leistungspaket für Managed AV- & IT-Services ihr Leistungsportfolio für DAX-Unternehmen, Mittelständler oder Bildungseinrichtungen.Seit Anfang Oktober können Kunden nun auch für den Betrieb ihrer medientechnischen Anlagen die Expertise von Macom nutzen. Damit vervollständigen die Stuttgarter ihr Leistungsportfolio und bieten umfassende Leistungen für den gesamten Medientechnik-Lifecycle aus einer Hand an.

Die Macom Managed AV- & IT-Services umfassen derzeit vier Leistungsbereiche, die Kunden bei Betrieb und Weiterentwicklung ihrer medientechnischen Anlagen unterstützen. Dabei decken sie alle Kundenbedürfnisse ab:

Bewertung bestehender Infrastrukturen und Betriebsprozesse

Betreuung ab Tag eins des Regelbetriebs bei neuen Installationen

Übernahme aller Betriebs- und Service-Tätigkeiten im laufenden Betrieb.

Dazu gehören beispielsweise SLA-Management, Helpdesks und Monitoring, EoL-Services und regelmäßige Experten-Reviews.

„Mit diesem Leistungsportfolio erfüllen wir Bedürfnisse, die wir immer häufiger bei unseren Kundenzielgruppen erkennen“, betont Oliver Mack, Geschäftsführer der Macom GmbH. „Unseren Kunden wird immer öfter bewusst, dass ihre Digitalisierungs-Projekte nicht mit dem Projektabschluss enden. Häufig wird anspruchsvolle (Medien-)Technik installiert, die beispielsweise die Produktivität erhöhen soll. Doch sind die Betriebs- und Service-Prozesse nicht definiert, funktioniert die Technik nicht lange“, so Oliver Mack. Die Endnutzer sind bei Fragen zu und mit der neuen Technologie zu häufig auf sich alleine gestellt. Es gibt keine klaren Service- und Supportstrukturen, die den RoI der neuen Technologie ab Tag eins garantieren.

„Hinzu kommt, dass der Betrieb der medientechnischen Installationen immer häufiger in der Hand der Unternehmens-IT landet. Für diese ist die Medientechnik jedoch oft ein fremdes Terrain. Und hier kommen wir ins Spiel“, erläutert Mack den Kundennutzen der Macom Managed AV & IT Services. „IT-Services unterstützen Technologie, AV-Services müssen aber dafür ausgelegt sein, Personen in konkreten Fragestellungen zu unterstützen. Das ist ein entscheidender Unterschied.“

Dank ITIL-Zertifizierung kennen die Macom-Experten auch die Prozesse und Anforderungen der IT. „Zudem haben alle unsere Kollegen jederzeit Zugriff auf das gesamte Wissensnetzwerk der Macom Group, einem der führenden AV-/IT-Experten-Netzwerke Europas“, ergänzt Oliver Mack.