Sämtliche Schulen und Kindertagesstätten in Kopenhagen stellen auf digitale Schultafeln von Prowise um. In den nächsten zwei Jahren werden in der dänischen Hauptstadt alle veralteten Projektoren durch Prowise Touchscreens einschließlich iPro-Liftsystem und Slot-in PC-Modul ersetzt. Insgesamt geht es um ungefähr 2.500 Klassenräume in 70 Schulen sowie 600 Kindertagesstätten bzw. Einrichtungen zur nachschulischen Betreuung.

Am 14. Oktober wurden die ersten Prowise Touchscreens an Schulen in Kopenhagen ausgeliefert. Die Rahmenvereinbarung besteht zunächst bindend für einen Zeitraum von zwei Jahren. Bei Zufriedenheit kann die Zusammenarbeit um weitere zwei Jahre verlängert werden. Der Auftrag umfasst nicht nur die Lieferung und Installation von Interaktiven Screens, Liftsystemen und Slot-in PCs, sondern auch die hauseigene Presenter-Software und Service und Support.

Avdan in Kopenhagen ist für die Durchführung des Projekts verantwortlich. Das dänische Unternehmen kümmert sich um die Installation, Implementierung, Schulung und Service unterstützt durch Prowise.