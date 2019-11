In dem neuen Digital Signage Showroom in Dornach bei München bietet Ingram Micro Live-Einblicke in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Digital Signage. Anhand konkreter Anwendungsszenarien zeigt der Distributor praxisnah auf, welche Möglichkeiten aktuelle Digital Signage Technologie bietet. Reseller profitieren nicht nur von der Erweiterung ihres persönlichen Know-hows in Vorführungen und Trainings, sondern können den Raum auch für eigene Endkunden-Termine und Demo-Sessions nutzen, um dadurch die Kundenbindung zu steigern.

„Aktuell erlebt der Bereich Digital Signage durch den Digitalpakt der Bundesregierung einen neuen Aufschwung. Doch auch über den Schulbereich hinaus gibt es zahlreiche Anwendungszwecke und attraktive Wachstumschancen. Ob am Point-of-Sale zur Produktvermarktung, an Bahnhöfen oder Flughäfen zur Informationsvermittlung, in der Kunst und sogar im industriellen Produktionsbereich – in nahezu allen Lebensbereichen und Branchen kommen digitale Anzeigesysteme zum Einsatz. Wir bei Ingram Micro engagieren uns hier seit Jahren erfolgreich und verzeichnen überdurchschnittliches Wachstum“, erklärt Christine Peters, Senior Manager bei Ingram Micro. „Dabei arbeiten wir beständig am Ausbau unseres Portfolios und unserer Services, um unseren Partnern umfassende Mehrwerte bereitzustellen.“

Das Spektrum der dargestellten Szenarien im neuen Showroom reicht von Digital Signage Lösungen für Gastronomie und großformatigen Outdoor-Displays mit besonders hoher Helligkeit über interaktive Lösungen für Meeting- und Konferenzraum bis hin zu Speziallösungen aus Hard- und Software für den Bildungsbereich sowie einer Art Wall für die Kunstszene. Aktuell sind dabei folgende Produktbereiche und Hersteller integriert: Art Wall von Philips, Whiteboards von Smart und BenQ, interaktive Touch Lösungen von NEC und Iiyama, Menüboard und digitales Flipchart von Samsung, Outdoor Monitore von Dynascan, TV-Lösungen von Sony, individuelle Halterungslösungen von Hagor und Vogels sowie Signage-PCs von Concept International.