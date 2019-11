Quadratische Displays Hip to be Square

Nicht nur bei Nordstrom x Nike in New York City (invidis Bericht) sondern auch in vielen anderen Museums und Showrooms befinden sich zunehmend quadratische LCD-Displays – alternativ auch LED-Module.

Der britische Display-Experte CDS – bekannt durch transparente Displays und andere Sonderlösungen – bietet nun eine ganze Reihe von (fast) quadratischen Displays für die Integration in Digital Signage Projekte an.

26,5“ LG-Display mit 1920 x 1920 Auflösung und 300 nits, für den Schaufenstereinsatz auch mit 1.500 nits Helligkeit verfügbar

Alternativ ein 33,2“ Display auch mit 1920 x 1920 Auflösung

Fast quadratisches 42,1“ Displays mit 1900 x 2160 mit 800 nits (abgeschnitten von einem UHD-Panel)

Listenpreise für Einzelbestellungen liegen zwischen 600 und 4000 Euro.