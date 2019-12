Der Lindlarer AV-Spezialist investiert in 50 Geräte des neuen Flaggschiffs von Panasonic sowie in die dazugehörige Optikrange. Der brandneue 3-Chip DLP Projektor PT-RQ50K kombiniert eine Spitzenhelligkeit von 50.000 ANSI Lumen mit nativer 4K-Auflösung in einem kompakten Gehäuse und setzt damit laut Panasonic neue Maßstäbe im Bereich der Super High Brightness Laser Phosphor Projektion. Die neu entwickelte Panasonic Solid Shine Laser Phosphor Lichteinheit basiert nun sowohl auf blauen als auch auf roten Laserdioden, welche in Kombination mit Phosphor für ein erweitertes Farbspektrum sorgt.

Lang ist von dem Potential des neuen Panasonic Projektors und den sich ergebenden Chancen im Rental & Staging Markt sowie im Festinstallationssektor überzeugt. „Wir als Lang Familie wussten schnell, dass wir in den vielversprechenden 50.000 Lumen Projektor des japanischen Herstellers investieren wollen. Bei dieser Investition liegt eine globale Präsenz des neuen Vorreiters klar in unserem Fokus. Daher wollen wir mit der ersten Order von 50 Geräten nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere europäischen Standorte versorgen. Demnach werden ab Januar 2020 ebenso Geräte in der Schweiz sowie in Großbritannien und Spanien verfügbar sein“, resümiert Tobias Lang, CEO der Lang AG.

Hartmut Kulessa, Marketing Manager bei Panasonic Business, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass sich mit der Lang AG einer der führenden europäischen Unternehmen im ProAV Markt als starker Partner für den PT-RQ50K entschieden hat. Die Lang AG ist wegweisend im Markt und arbeitet auf technisch höchstem Niveau. Der neue 50.000 Lumen Laser Phosphor Projektor passt somit hervorragend in das Portfolio des Unternehmens. Mit dem Projektor setzen wir konsequent unsere Strategie um, mit Innovationen Akzente zu setzen und freuen uns daher, die langjährige Partnerschaft mit Lang weiterhin auszubauen.“