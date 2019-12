Nachhaltige digitale Lösungen, die langfristig einen Mehrwert bieten, skalierbar sind und das Warenangebot für den Retailer – passend zur Corporate Identity – entsprechend in Szene setzen, das ist seit fast 15 Jahren einer der Fokus-Geschäftsbereiche der PMS. Mal schlicht und ruhig, mal ausgefallen mit plakativen LED Wänden, mal im Hintergrund mit entsprechenden Tracking Möglichkeiten oder Lift & Learn Applikationen mit Duftinszenierung, um nur einige Beispiele zu nennen.

Seien es doppelseitige HighBrightness Schaufensterdisplays mit individuellen und flexiblen Montageoptionen, Vandalismus-sichere Großdisplays und digitale indoor & outdoor Kundenstopper für den Store, DigiSlim Displays in ganz spezifischen Formaten, angepasst für eine nahtlose Integration in Warenregale oder die eigene Digital Signage Lösung PerfectShow für ein zentrales und CI-konformes Ausrollen entsprechender Werbeinhalte and die jeweiligen Händler.

Jedes Digitalisierungskonzept ist anders, jeder Kundenworkflow unterschiedlich – PMS präsentiert auf der EuroShop Stand D96 in Halle 1 die neusten Lösungen.