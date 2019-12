Virigin Media ist einer der führenden Telekommunikationskonzerne in Großbritannien und heute ein Tochterunternehmen von Liberty Global (u.a. UPC). Für die neue Zentrale von Virgin Media wurde die weltweit bekannte Designagentur Dalziel & Pow engagiert, die zusammen mit den Architekten Shepherd Robson ein innovatives Büro der Zukunft entwickelten. Realisiert wurde der komplette Innenausbau von Overbury.

Die Aufgabe für Dalziel & Pow bestand darin, den Zweck, die Persönlichkeit und die Werte der Marke Virgin Media für Mitarbeiter zum Leben zu erwecken, die die Wurzeln des Unternehmens als Markt-Herausforderer mit „Unfug in den Knochen“ wiederspiegelt und sich über das typische Büroformat hinwegsetzt. Auch Virgin Media muss sich im harten Kampf um Talente mit außergewöhnlicher Arbeitsumgebung vom Markt absetzen.

Der Empfangsbereich wurde in ein energetisches Zentrum verwandelt, in dem die Besucher bei ihrer Ankunft von einem großen LED-basierten Dashboard begrüßt werden. Mitarbeiter präsentieren überlebensgroß Werte der Marke Virgin Media. Komplementiert wird die LED-Installation durch Neonschilder die das Live-Wetter anzeigen. iPad basierte Check-in-Pods automatisieren die Besucheranmeldung und ein skurriles rosa Café Hot Stuff bringen die Markenwerte von Virgin Media in den Eingangsbereich.

Das neue Konzept hat einen starken sozialen Fokus, mit einem Schwerpunkt auf Kultur und Kommunikation. Im gesamten Gebäude gibt es eine Reihe neuer Räume, die es den Mitarbeitern ermöglichen auf unterschiedliche Weise zu arbeiten. So auch The Retreat – wo Mitarbeiter Yoga praktizieren und einen Moment der Ruhe finden können.

Die spielerische Seite von Virgin Media ist durchgehend im Büro zu finden – von coolen Features wie einer Super-Scale-Disco-Kugel im Restaurant und einer glänzenden Endlosschleifen-Skulptur, die über dem zentralen Atrium hängt, bis hin zu kleinen Momenten, die zum Lächeln bringen, wie z.B. unbeschwerte Botschaften im ganzen Raum. Alle diese Touchpoints und Elemente sollen einen einzigartigen, einprägsamen und markengerechten Arbeitsbereich ermöglichen der natürlich auch Instagramable sein müssen.

Jede Etage verfügt über einen eigenen ‚Tea Stop‘, einen gemeinsamen Küchenbereich, in dem sich die Mitarbeiter unterhalten und entspannen können, sowie eine Social Wall um Pläne zu kommunizieren und die Verbindungen zwischen den Mitarbeitern zu fördern.

Dalziel & Pow hat auch das neue Beschilderungskonzept für die Zentrale entworfen. Signage der Besprechungsräume ist von den gleichen Virgin Media-Markenwerten inspiriert wie die Check-in-Pods an der Rezeption, mit schrägen Smiley-Gesichtern und einer Reihe von verschiedenen Formen und Linien. Die überdimensionierten Ankunftsschilder auf der Etage basieren auf den Ausweisen von Virgin Media, von denen jeder seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit hat. Die Form und Gestalt der ikonischen Virgin Media-Endlosschleife wurde durch die Verwendung von geschwungenen Vorhängen, die Zonen schaffen und den Raum weicher machen, in den Arbeitsplatz übertragen.