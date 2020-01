Digital Signage Supermarkt-Pionier geht in Verlängerung

So konsequent und innovativ wie ICA traute sich kein anderer Food Retailer an Digital Signage. Die größte schwedische LEH-Kette ICA mit 1.300 Filialen arbeitet bereits seit 2008 mit Visual Art zusammen, der Vertrag wurde jetzt um vier Jahre verlängert.

Der ebenfalls schwedische Digital Signage Integrator wird weiterhin Displays in neuen Stores installieren beziehungsweise alte Geräte austauschen und das Visual Art CMS für ICA weiterentwickeln und pflegen. Visual Art – seit Dezember 2019 ein eigenständiges, vom DooH-Geschäft abgespaltenes Unternehmen am Markt – versorgt also weiterhin den Food-Retailer mit digitalen Touchpoints und Content Management Plattform.

ICA verfügt über eine automatisierte Digital Signage Lösung die Angebote mit dem richtigen Preis, den richtigen Produktinformationen und dem richtigen Design in der richtigen Zone der Stores vollautomatisiert ausspielt.

Food-Retailer ICA ist ähnlich wie EDEKA oder Rewe eine Genossenschaft unabhängiger Kaufleute. Das bringt eine hohe Komplexität für Digital Signage Konzepte, da jeder Händler sowohl zentrale als auch lokale Preise, Produkte und Kampagnen anzeigen möchte. Die ICA-Händler müssen eigenen Contant auf Filialebene und zentralen Kampagnen möglichst einfach auf einer Plattform verwalten können. Deshalb hat Visual Art ein CMS entwickelt, das es jedem Händler ermöglicht, die Inhalte seiner Displays über eine App zu erstellen und zu steuern.

Die Produktion dieses Food Inspiration und Craving Contents wurde bisher von einem dedizierten ICA-Team bei Visual Art konzeptioniert und produziert. Der Lebensmittelhändler baut diese Kompetenz nun selbst auf und produziert zukünftig Content für alle Plattformen in Eigenregie.