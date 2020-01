Auf der Messe setzt die Designagentur auf Kommunikation und will seine Meinungen und Einsichten über die Welt des Branding und des Einzelhandels austauschen. Creative Director David Dalziel und Development Director Alastair Kean werden zudem Vorträge halten:

David Dalziel: Wie man eine engagierte Marke in der neuen Ära der Erfahrung aufbaut



Dalziel & Pow hat die sechs Pfeiler identifiziert, die bei der Schaffung einer attraktiven Marke eine Rolle spielen – die erfolgreichsten Marken erfüllen alle sechs. Dies sind die Marken, mit denen die Kunden ihre Zeit und ihr Geld verbringen wollen. Dalziel & Pow wird erörtern, wie jede Säule ihre eigene wichtige Rolle spielt und zeigen, wie sie alle als Ökosystem zusammenarbeiten, um Ihrer Marke in der neuen Ära des Erlebens zum Erfolg zu verhelfen.

Einzelhandelsbühne für Designer im Designers Village, Montag, 17. Februar, 15.30 Uhr

Alastair Kean: Warum Kreativität die neue Übereinstimmung ist



Früher reichte es aus, dass Marken konsistent blieben – die Lieferung desselben Produkts, derselben Dienstleistung und derselben Botschaft ließ die Kunden immer wieder kommen. In der neuen Ära des Erlebens, in der Veränderungen die Norm sind und die Verbraucher in jeder Branche mehrere Marken haben, die um ihre Aufmerksamkeit wetteifern, wird Konsistenz jedoch wahrscheinlich dazu führen, dass man zurückbleibt und vergessen wird. Dalziel & Pow wird darüber diskutieren, was Marken tun müssen, um in der neuen Wirtschaft mutig zu sein, die Dinge aufzurütteln und zu gedeihen.