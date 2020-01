Der Messestand als Bühne – Umdasch zeigt auf der EuroShop 2020 neue Möglichkeiten für den stationären Handel und die Erlebniswelten der Zukunft. Inszenierung sind nicht mehr nur Kür, sondern längst zur Pflicht geworden – Umdasch stellt sie in den Mittelpunkt seines Messestandes: architekturbetont, weltoffen, ganzheitlich und dennoch strukturiert. Entworfen wurde dieses Standdesign vom Schweizer Architekturbüro Dobas.

Schon von außen bekommen die Besucher der Euroshop durch semitransparente Holzlamellen erste Einblicke in den Messestand. Der runde Grundriss soll den umfassenden Lösungsanbieter Umdasch darstellen und führt die Gäste über einen großzügig gestalteten Eingangsbereich auf die Ausstellungsfläche. In einem Rundgang entdecken die Fachbesucher die Building Blocks des zukünftigen Retails. Ein Dach aus rund zehn Kilometern gespannter Seile verkörpert schließlich als dritte Ebene die Vernetzung der Angebotspalette des Store Makers. Das Netzwerk schließt sich als Sinnbild für den Kreislauf und symbolisiert einen Ort der Rückkehr: Für Kunden, die Teil einer Marke werden – und somit die stationären Läden zu dem machen, was sie sein sollen: erfolgreiche Stores.

Die Umdasch Erlebniswelt

Verschiedene Zielgruppen verlangen ihre persönliche und individuelle Ansprache. Wie man in diesem Spannungsfeld eine besondere Brand Experience schaffen kann, zeigt das Unternehmen in der seiner Erlebniswelt. Spannende Möglichkeiten und Inspirationen in den Bereichen Food-, Lifestyle- und Premium Retail gliedern sich rund um das Zentrum des Messestandes, einer urban gestalteten Bar. Die Besucher erleben beim Rundgang durch den Stand verschiedenste innovative Lösungen und spannende Impulse, wie Retailflächen für die Zukunft fit gemacht werden können. Mit auf der Bühne sind Neuentwicklungen für mehr Nachhaltigkeit am Point-of-Sale wie zum Beispiel die Refilling Station „Liquid Dispenser“. Die Themenwelt „Urban Lifestyle“ begeistert mit integrierter Digitaltechnik; dazu gehören unter anderem Lift & Learn Sensorik und Out-of-Shelf-Management. Flexible Pop-up Lösungen wie das neue System „Fold-up!“ und das mobile Retail Cart zeigen, wie der Point-of-Sale zum Kunden kommt.

Erlebnis steht für „Erleben“, was bei der diesjährigen EuroShop Präsentation von umdasch keinesfalls zu kurz kommt. Ob durch Virtual Reality Store-Rundgänge oder Interaktion an der Lifestyle Experience Wall, dem Touch & Feel von luxuriösen Materialien oder spannender Einblicke in Shipping Boxen. Erlebnis und Inspiration für alle Sinne ist garantiert – genau so wie es die Konsumenten heute am Point-of-Sale erwarten.

Über 30 Touch-, Curved- und Stretch-Displays des Kooperationspartners LG Electronics zeigen am Messestand verschiedenste Ansätze und Ideen, wie Digital Signage spannend eingesetzt werden kann. Dahinterliegend kommt unter anderem das Content Management System von Grassfish zum Einsatz. Weitere Lösungen wurden gemeinsam mit Unternehmen wie Wirecube, der voestalpine und Lighting Design International entwickelt und sind erstmals auf der Messe zu sehen.

Zu Füßen der zahlreichen Besucher des umdasch Messestandes liegen Teppichböden des österreichischen Familienunternehmens Pematex. Seit 1919 kreiert Pematex individuelle Bodenbelagslösungen für den Shop-Bereich. Müssen Möbel immer aus Holz, Metall und Kunststoff sein? Designer Stefan Umdasch, Sohn des umdasch-Miteigentümers Alfred Umdasch, präsentiert mit seinen Geschäftspartnern von 3D Betondruck Solutions neue Wege im Möbelbau. Die Empfangstheke des umdasch-Messestandes und die futuristische Bar beeindrucken durch den Materialverbund von Holz, Glas und Metall. Dabei beweist 3D Betondruck Solutions, wie Betonobjekte in freier Formensprache mit dem innovativen Beton-Druck-Verfahren in Szene gesetzt werden.

Obgleich der Messestand den Einsatz neuester technologischer Möglichkeiten für den Handel präsentiert, zeigt umdasch Ansätze, wie „Bühnen“ eine Symbiose mit der Natur eingehen können: Das österreichische Unternehmen Florawall begrünt die Wände des umdasch-Restaurants und erobert so vertikale Flächen mit Moos-Inszenierungen. So entsteht auf dem Messestand eine Digital-Detox-Zone, wo das persönliche Gespräch Vorrang hat und kulinarische Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen.