Mit der Weiterentwicklung seiner Lösung zur Version soviaRetail 4.2 macht Bütema die Auswertung von Conversions und KPIs möglich. Dabei wird die tatsächlich erfolgte Ausspielzeit der per künstlicher Intelligenz getaggten Produkte statistisch erfasst.

Durch den Einsatz von Microsoft Azure Insights werden die Daten gesammelt und beispielsweise in Bezug auf Abverkaufsquoten ausgewertet. Kundenabrechnungsdaten für Fremdfirmen, die Digital Signage Werbung ausspielen, beispielweise in Multi Label Stores, können so ebenfalls einfach erfasst und abgerechnet werden.

Interaktive Digital Signage ist dabei auch ohne Datenanbindung und mit Standartformaten wie .pdf oder .jpg möglich. Kunden können innerhalb des Digital Signage interaktiv navigieren und beispielsweise im Lookbook blättern, Produkte anklicken, auf Produktseiten abspringen und Produkte auch direkt im Onlineshop bestellen.

Mit Version 4.2 sind auch erstmals Warenwirtschaftsprozesse auf dem InStore Assistant (ISA) verfügbar. Dieser wird von Kundenberatern auf Smartphones oder Tablets genutzt, um Bestandsabfragen durchzuführen und Produkte nachzubestellen. Etikettendruck, Bestands- und Preiskorrektur oder Wareneingang – alles bequem am ISA und von jedem Mitarbeiter auf der Fläche.

Auch die direkte Bezahlung am Self Service Terminal per online payment beziehungsweise mobiler Kassenlösung am Point of Sale ist dank der Anbindung an den Zahlungsdienstleister adyen erstmals möglich. Warenkörbe des InStore Assistant werden dazu per Scan vom mobilen Zahlungsterminal aufgerufen und lassen sich mit allen gängigen Zahlungsarten abwickeln.

Neben den Neuentwicklungen und dem interaktiven Fitting Room stellt Bütema seine Lift & Learn Lösung und Digital Countercard in Düsseldorf aus.