ISE 2020 Samsung zeigt QLED 8K und The Wall Lux

Immer mehr öffentliche Plätze, Schaufenster und POS erstrahlen dank Digital Signage in klaren, leuchtstarken Bildern. Vom 11. bis 14. Februar zeigt Samsung auf der ISE am Stand S-100 in Halle 4 (Eingang Amtrium) seine aktuellsten Lösungen für den dynamisch wachsenden Markt.

Mit im Messegepäck sind unter anderem neue Signage Displays mit QLED 8K Bildschirmtechnologie oder das interaktive digitale Flipchart Flip2. Darüber hinaus zeigt Samsung Monitore für das Hotelgewerbe und Software-Lösungen für eine intelligente Inhaltssteuerung. Aus dem LED Bereich präsentiert Samsung die „The Wall Lux“ mit MicroLED-Technologie und die Indoor-Serie IER-F.

Das MicroLED-Display der „The Wall Lux“ kann aufgrund der modularen Zusammensetzung auf verschiedene Größen skaliert werden: 146 Zoll in 4K-, 219 Zoll in 6K- und 292 Zoll in 8K-Auflösung. Künstliche Intelligenz sorgt unabhängig vom Ausgangsmaterial für hohe Bildqualität. Durch personalisierbare Einstellungen wie dem Ambient Mode wird die MicroLED-Wand zum ästhetischen Blickfang und visuellen Statement.