Schweiz Unabhängiges Proof of Play für DooH

Seit November 2019 steht der Schweizer Out-of-Home Branche mit SPR+ eine harte Währung für Digitale Out-of-Home Kampagnen zur Verfügung. Clear Channel geht nun zusammen mit der Werbemedienforschung AG (WEMF) einen Schritt weiter: Werbetreibende Kunden erhalten für die Ausspielung digitaler Kampagnen mit dem DooH-Audit eine unabhängige Zertifizierung. Damit trägt die WEMF dem Umstand Rechnung, dass DooH laufend wächst und der Werbemarkt zusätzliche Informationen dazu benötigt.

Das neue, innovative Produkt wurde erfolgreich getestet. Es validiert zusammen mit Feldkontrollen zuverlässig die DooH-Werte aus Auftragsbestätigung und den Tools der einzelnen Anbieter bietet damit Sicherheit in Bezug auf den investierten Werbefranken. Clear Channel bietet das Audit als erste Außenwerberin standardmäßig an.

Kathrin Petrow, Head of Product Management & Data Analytics: „Fair dealing ist bei uns ein zentrales Thema. Dieses Audit entspricht einem Bedürfnis des Marktes und wird insbesondere durch programmatische Buchungsmöglichkeiten künftig noch wichtiger werden.“

Clear Channel erwartet in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Wachstum von Digital Out of Home und baut seine Position als einer der führenden Anbieter kontinuierlich aus. Dazu gehört auch die Nutzung intelligenter und verlässlicher Systeme für Standortpartner und den Werbemarkt.

Clear Channel CEO Christoph Marty erklärt Corinne Gurtner, Director of Corporate Communications WEMF, im Interview, was er sich vom neuen DooH-Audit verspricht, welche KPIs ihm noch fehlen und auf welche Trends und Entwicklungen sich die Kommunikationsbranche im Bereich der DOOH-Werbung einzustellen hat.

https://wemf.ch/de/audit-statistics/dooh-audit/interview-christoph-marty/