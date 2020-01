Der beliebteste Vorsatz für 2020 ist laut Statista „Mehr Sport treiben“ – jeder zweite Deutsche will 2020 aktiver werden. Der eine oder andere denkt sicherlich dabei auch an Social Fitness Angebote von Peloton oder Mirror. Der Clou – schwitzen zuhause in den eigenen vier Wänden aber doch per Display verbunden mit einem Live-Trainer und einer großen Community. Man trainiert also in der Privatsphäre seines eigenen Umfelds und ist doch nicht allein, sondern halbwegs beteiligt an sozialer Interaktion. Sitzt man etwa auf einem Peloton-Bike zu Hause, kann man ein anderes Mitglied aus der Liste auswählen, das mit einem trainiert und ebenfalls namentlich auf dem Bildschirm erscheint, und ein digitales High-Five übersenden.

Wer in New York, London oder Los Angeles wohnt kann sich auch in einem der Premium Studios von Peloton direkt mit anderen messen. Hier sind wie in einem TV-Studio auch die Trainer zuhause, frisch frisiert und für die Kamera gestylt. Einige sind bereits zu Stars in der Community geworden, Peloton-Fans reisen nach New York um an einem Training live im Studio teilzunehmen

On-Demand-Programme werden auch in Deutschland im populärer – McFit rüstete als einer der ersten die Studios mit großen Digital Signage Videowalls aus. Im Vordergrund steht aber der effiziente Einsatz von teuren Trainern, die virtuellen Fitness-Sessions kommen oft aus der Konserve und bieten keine Interaktivität. Social Fitness dagegen – wie sie von Peloton und Mirror angeboten werden – bieten via Live Stream Spinning, Cardio oder Pilates an. Allen gemeinsam ist eine Display-basierte Hardware – bei Mirror ein verspiegeltes Display und bei Peloton ein Spinning Bike oder Laufwand mit 32“ Displays und Live-Kurse mit echtem Feedback.

Ein boomendes Geschäft das laut Peloton bis zum Jahr 2022 27 Milliarden Dollar weltweit erreichen soll. Denn die Nutzer müssen nicht nur bis zu 3000 Dollar für die Hardware zahlen sondern auch noch eine Mitgliedschaft für um die 40 USD monatlich. Recurring Revenues sind nicht nur in Digital Signage die Krönung jedes Geschäftsmodells.

Doch nicht nur Social Fitness suchen nach den besten Experiences – auch in stationären Fitnessstudios stehen exklusive Erlebnisse im Fokus. Vorreiter ist die hippe US-Fitnesskette Soulcycle die mit „Cardio Partys“ weltweit für Aufsehen erregt. Einige Instruktoren haben es zu Rockstar-Status gebracht die in dunklen Studios zu lauten Beats die Mitglieder zum Schwitzen bringen.

Fitness – ob stationär in Studios oder virtuell über Social Fitness Plattformen – setzt vermehrt auf Digital Signage. Ein neuer Absatzmarkt für Samsung, LG, NEC und Co.