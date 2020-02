Chocolate Nation Antwerpen Digital in die Welt der Schokolade

Bereits in den ersten neun Monaten nach der Eröffnung haben mehr als 100.000 Menschen das Schokoladenmuseum Chocolate Nation im belgischen Antwerpen besucht – ein Erfolg, der für das Museum auch auf die Technologiepartnerschaft mit Panasonic zurückzuführen ist. Im gesamten Museum, vom Shop über das Restaurant bis hin zu den Veranstaltungs- und Konferenzräumen, kommen Geräte von dem japanischen Elektronikkonzern zum Einsatz. Besucher können so multimedial in die Welt der Schokolade eintauchen, während gleichzeitig der Betrieb des Museums unterstützt wird.

Das Konzept des Museums setzt auf eine ganzheitliche Besuchererfahrung: Die Gäste sollen die Wunder der belgischen Schokolade mit allen ihren fünf Sinnen entdecken. In 14 Themenbereichen werden die Besucher auf eine Reise vom Dschungel, in dem die Kakaobohnen angebaut werden, den Transport über den Ozean nach Antwerpen, dem weltweit größten Hafen für die Lagerung von Kakaobohnen, bis hin zur Herstellung von Schokoladenprodukten und natürlich einer Vielzahl von Verkostungen geführt. Insgesamt sind 20 professionelle Bildschirme, zehn Laserprojektoren, Überwachungskameras und die neueste Telefonielösung im Einsatz.



„Das immersive Erlebnis ist das, bei dem Panasonic eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Catherine Stuyck, Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation bei Chocolate Nation. „Dank der großen Projektionen an der Decke, den Wänden und dem Boden bekommen die Besucher das Gefühl, auf einem schwimmenden Containerschiff zu stehen. Mit Hilfe von Licht- und Soundeffekten können die Besucher vor einer großen imaginären Maschine in echter Willy-Wonka-Manier vorbeigehen, um zu verstehen, wie Schokolade hergestellt wird. Danach treffen sie die großen Antwerpener Schokoladenhersteller virtuell und sitzen in einem experimentellen Restaurant, wo überraschende Bilder auf ihre Teller projiziert werden.“

Im Museum sind verschiedene LCD- und DLP-Projektoren von 32″ bis 65″ implementiert, um immersive Installationen für die Besucher zu schaffen und eine qualitativ hochwertige, audiovisuelle Erfahrung in den Veranstaltungs- und Tagungsräumen zu gewährleisten. Der Einsatz von 360-Grad- und Indoor-Dome-Kameras reduziert die Anzahl der erforderlichen Kameras am Veranstaltungsort und minimiert die Auswirkungen auf die Bandbreite des Netzwerks. Chocolate Nation wählte für eine einheitliche Kommunikationslandschaft das hybride Kommunikationssystem KX-NS700 Smart von Panasonic. Über Desktop-Telefone, DECT-Handsets und Gegensprechanlagen als integrierte Systeme werden die Gäste bei Bedarf direkt unterstützt.