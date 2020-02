Der Swiss Poster Award ist einer der größten Kreativwettbewerbe der kommerziellen Kommunikation für analoge, digitale und innovative Außenwerbung in der Schweiz. Er zeichnet herausragendes Schaffen aus, betont den Wert der Gestaltung und unterstreicht die Bedeutung des Plakats im Intermediavergleich. Im Januar hat die hochkarätige Fachjury die Shortlist bekanntgegeben: 36 nominierte Kampagnen haben eine starke Konkurrenz rund 300 Wettbewerbsbeiträgen hinter sich gelassen. An der «APG|SGA Poster Night» vom 12. März 2020 werden unter den Nominierten die Awards und den Gesamtsieg «Poster of the Year» vergeben.

Die unabhängige Fachjury, bestehend aus 20 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat im Januar unter der Leitung des Jurypräsidenten Christian Brändle (Direktor Museum für Gestaltung Zürich) rund 300 Wettbewerbsbeiträge bewertet. 36 Kampagnen schafften es auf die Shortlist zum Swiss Poster Award 2019. Sie überzeugten durch Originalität, Umsetzung der Werbebotschaft sowie gestalterische Ausführung. «Aufgefallen ist in diesem Jahrgang, dass die Digitalisierung voll durchschlägt. Viele Plakate werden inzwischen als Serien angelegt und mit Sujets in unzähligen Varianten produziert. Spots für Screens reagieren häufig unmittelbar auf Tages- oder sogar Stundenaktualitäten. Eine sehr spannende Entwicklung», so der Jurypräsident. Erstmals an der Jurierung beteiligt war Martin Walthert (Digitec Galaxus AG). Er kommentiert: «Es war bereichernd, sich mit all den Experten über die vielen Eingaben auszutauschen. Mich begeistern besonders Werbungen, die mühelos eine klare, verständliche Aussage mit einer außergewöhnlichen, inspirierenden Gestaltung oder Form verbinden. Da haben wir gute Arbeiten gesehen. In der Breite könnte aber ein bewussterer Umgang mit dem Medium Plakat sicher nicht schaden.»

Preisverleihung

Die Gewinner werden am 12. März 2020 an der APG|SGA Poster Night in der Halle 622 in Zürich Oerlikon bekanntgegeben. Laudatoren aus der Fachjury überreichen die Awards in Gold, Silber oder Bronze in sechs Kategorien. Höhepunkt der Feier ist die Verleihung des Gesamtsiegers über alle Kategorien, dem «Poster of the Year». Die Schweizer Moderatorin Alexandra Maurer führt durch den Abend und für Überraschungsmomente im Bühnenbild sorgen visuelle Effekte von Marcel Weiss. Bei der anschließenden Dinner-Party werden die Gewinner gebührend gefeiert.

Nominierte auf einen Blick:

Commercial National

Swiss Life Markenauftritt 2 / Ruf Lanz, Zürich / Swiss Life AG

Kunsttransport-Kampagne /Ruf Lanz, Zürich / Welti Furrer Fine Art AG, Zürich

Erwachsen-Überraschung / Ruf Lanz, Zürich / Suva Unfallversicherung

Community Kampagne 2019 / Digitec Galaxus AG (Inhouse) / Digitec Galaxus AG

Swiss Life Markenauftritt 1 / Ruf Lanz, Zürich / Swiss Life AG

Sortimentskampagne 2 / Digitec Galaxus AG (Inhouse) / Digitec Galaxus AG

Commercial Regional

Al Mulinetto / Farner Consulting / Al Mulinetto

Vegi-Food im Flug / Ruf Lanz, Zürich / Hiltl AG

Seminarhotel Hof de Planis Powerpoint Landschaften / Ruf Lanz, Zürich / Hof de Planis

Die Wurzeln von 1898 / Ruf Lanz, Zürich / Hiltl AG

Babybrei-Lancierung / Ruf Lanz, Zürich / Hiltl AG

Kein Tier im Visier / Ruf Lanz, Zürich / Hiltl AG

Public Service

Unschuldig / Contexta AG / Schweizer Paraplegiker Stiftung

VBZ Imagekampagne / Ruf Lanz, Zürich / Verkehrsbetriebe Zürich

Für Menschen, die einsam sind / Spinas Civil Voices / Heilsarmee Schweiz

Keine Lust auf Qual / Ruf Lanz, Zürich / Tier im Recht

Verkehrstafel-Typografie / Ruf Lanz, Zürich / Verkehrsbetriebe Zürich

Ja zum Waffengesetz / KSP KRIEG SCHLUPP PARTNER / SP Schweiz

Culture

Sonny Boys / Atelier Bundi AG, Boll / TOBS Theater Orchester Biel Solothurn

Samuel Blaser Quartet / Troxlerart / bau 4, schaerholzbau AG

Museum Haus Konstruktiv Terminkalender / Ruf Lanz, Zürich / Museum Haus Konstruktiv

Jazz Festival Willisau / PANK / Jazz Festival Willisau

la Fille du Régiment / Atelier Bundi AG, Boll / TOBS Theater Orchester Biel Solothurn

Perplex / Erich Brechbühl (Mixer) / Theater Aeternam

Digital Out of Home

CallDoc / FRANZ&RENÉ AG / Groupe Mutuel

En mode avion – Airplane mode / Havas Village Genève / Canal+ Suisse

Social Media Swiss Cross / Ruf Lanz, Zürich / persönlich Verlags AG

Innerschweizer Filmpreis / Erich Brechbühl (Mixer) / Albert Koechlin Stiftung

Antiquariats-Messe mit Staraufgebot / Serviceplan Suisse AG / Vereinigung der Buchantiquare und Kupferstichhändler in der Schweiz

CaroLa Kampagne / Serviceplan Suisse AG / BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf

Out of Home Innovations