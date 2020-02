Mit dem Aufstieg der Technologie und dem sich schnell ändernden Verbraucherverhalten erkennen Einzelhändler, dass die Einführung digitaler Lösungen auf der Fläche unvermeidlich wird. Die Reseller-Kooperation zwischen dem Schweizer Business-Software-Spezialisten Bison Schweiz AG und der Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd., dem Experten für die Digitalisierung von Einzelhandelsgeschäften, schafft einen umfassenden und bewährten Service für ESL-Projekte.

Hanshow bedient eine große Anzahl globaler Einzelhändler auf der ganzen Welt in mehr als 12.000 Geschäften, die mit den Lösungen von Hanshow mit interaktiver NFC- und AI-Technologie ausgestattet sind. Damit können Kunden aktuelle Produktinformationen erhalten und bequem mit dem Mobiltelefonen bezahlen.

ESL-Lösungen senken die Betriebskosten, optimieren das Supply Chain Management, verbessern das Preismanagement und erweitert die Geschäftsführung des Einzelhandels um dynamische Funktionen. In Kombination mit dem Bison ESL Manager – einer Software-Plattform die Schnittstellen zu verschiedenen Datenquellen bietet, die Produkt- und Etikettenbindung verwaltet und die Vermittlung der Produktdaten im gewünschten Format an die Regaletiketten steuert – bieten die beiden Unternehmen zusammen eine ESL-Lösung, die in jeder Art von Einzelhandelsumgebung eingesetzt werden kann.

„Die Vertriebspartnerschaft zwischen Bison und Hanshow ist eine starke Kombination. Wir sind der Überzeugung, dass Bison mit der langjährigen Erfahrung und dem Verständnis von digitalen Lösungen unter anderem in der Retail Branche dazu beiträgt, in Kombination mit dem Produktportfolio von Hanshow, branchenführende ESL-Lösungen und -services zu entwickeln“, sagt Liangyan Li, Vice President für Übersee bei Hanshow. „Mit der Integration der wettbewerbsfähigen ESL-Produkte von Hanshow erweitern wir unser Einzelhandelsportfolio um einen weiteren starken Partner. So können wir unseren Kunden den besten Weg zum Erfolg zeigen und das Potenzial der Digitalisierung im Einzelhandel voll ausschöpfen“, fügt Florian Bernauer hinzu, CEO der Bison Schweiz AG.