In nur fünf Stunden tauschten 70 JC Decaux Mitarbeiter die Hälfte der 5.000 Mietfahrräder in Lyon gegen neue Vélo’v-Hybrid-Fahrräder aus. Die Nachtaktion dauerte nur fünf Stunden. Nun können die Bewohner von Lyon zwischen manuellen und eBikes wählen. Der Clou der neuen Hybrid-Bikes: Nutzer haben den freien Wechsel zwischen manuellen und elektrischen Antrieb.

Die Hybrid-Bikes werden mit einem externen Akku zum eBike, JCDecaux verleiht die Akkus für 7 Euro monatliche an die 68.000 Nutzer des Bikesharing-Service in Lyon. Die 530 Gramm leichten Akkus können per USB-C innerhalb von zwei Stunden mit jedem Standard Smartphone Netzteil aufgeladen werden. Die Reichweite einer Akkuladung reicht 8-10 Kilometer – also völlig ausreichend für den Großteil der Nutzer. Lyon ist heute die erste Stadt der Welt, die eine Flotte von Selbstbedienungs-Hybridfahrrädern in dieser Größenordnung einführt.

Für JCDecaux hat die Einführung von externen Akkus einen großen Vorteil. Die Docking-Stationen müssen nicht nachträglich elektrifiziert werden und es entfällt der nächtliche, aufwändige und nicht sehr umweltfreundliche Austauschservice per Diesel-Transporter.