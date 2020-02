Der weltweite AV- und Digital Signage-Markt – je nachdem wie man ihn definiert – ist auch 2019 wieder zweistellig gewachsen. Für 2020 und die kommenden Jahre wird ein weiterhin solides Wachstum vorhergesagt. Digital Signage und AV boomt!

Was werden die Trends auf dem „ISE-Showfloor“ sein, die es nicht zu verpassen gilt?

– Microsoft Teams und andere Cloud-basierte (Video) Collaboration-Plattformen revolutionieren die klassische Meetingraum-Welt. Immer mehr Anbieter verschmelzen Collaboration und Digital Signage. Software / Plattformen – Neben AI der Bereich in der Wertschöpfungskette, der die größten Veränderungen erfährt. Endkunden suchen vermehrt nicht mehr nur Lösungen für Digital Poster, sondern mediaübergreifende Digital-Experience-Plattformen (DXP). Die Halle 8 wird dazu dieses Jahr viele Neuerungen bieten.

Aber neben neuen Produkten und Lösungen sind

Networking,

Branchentalk und

Weiterbildung

Die Marktkonsolidierung schreitet voran – in manchen Wochen kommen wir mit der Berichterstattung über neue Zusammenschlüsse kaum hinterher. Viele neue Marktteilnehmer planen den Markteinstieg oder haben ihn bereits vollzogen – oftmals branchenfremde Schwergewichte, die nun auch einen Anteil am AV/Digital Signage-Wachstum ergattern wollen.

Die ISE ist aber sicherlich auch die größte Jobbörse der Digital Signage-Welt und ermöglicht in vier Tagen Massen an Leads/Kontakte zu generieren. Sowohl als Aussteller, als auch als Fachbesucher.

Wir von invidis sind natürlich dabei und freuen* uns auch auf ein letztes Mal ISE in Amsterdam. Am letzten ISE Tag heißt es dann „Tot ziens Amsterdam“ und „Hola Barcelona“.

Bis nächste Woche in Amsterdam

Ihr Florian Rotberg

*Natürlich würden wir uns auch freuen, sie auf der DSS ISE am 12. Februar begrüßen zu dürfen. Wir versprechen, nirgendwo sonst werden sie in einem halben Tag so kompakt einen Ein- und Ausblick in den Digital Signage-Markt bekommen.

P.S. Für alle invidis Leser die es dieses Jahr nicht zur ISE schaffen empfehlen wir natürlich unsere ausführliche Berichterstattung auf invidis.de – Es lohnt sich, invidis zu lesen, finden immer mehr Leser: Im zweiten Halbjahr 2019 verzeichnete invidis einen Leserzuwachs von 30%.