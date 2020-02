Unter dem Motto „Bright in every way“ können Besucher der ISE das besonders leuchtstarke LED-Modul mit 4000nit, wie Expromo betont ein Meilenstein unter den eigenen Entwicklungen, in Halle 8 (Stand K270) begutachten. Durch kombinieren mit der Common-Cathode Technik bringt Expromo die hauseigene Flip-LED Technologie, bekannt aus der Beleuchtungs- und Smartphonetechnik, auf seine Vollfarb-SMD-Display-Module. Im Resultat lassen sich Displays mit einer Helligkeit von bis zu 5000nit mit nahezu doppeltem Kontrastverhältnis herstellen. Herkömmliche Module mit einem Pixel Pitch kleiner als 3mm können zum Vergleich meistens nur eine Helligkeit um 1000nit aufweisen.

Die Techkombination erlaubt das dichtere packen der High Power LEDs und bringt so bei gleicher Stromstärke eine wesentlich höherer Lichtausbeute, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Der bessere Wirkungsgrad und damit geringere Stromverbrauch trumpft laut Expromo bis dato verbaute Chips von anderen Anbietern in SMD Bauweise. Als weitere Vorteile werden eine bessere Wärmeableitung, eine höhere ESD-Stabilität und die mechanische Robustheit des Displays genannt.