Ein zusätzlicher roten Laser machts möglich – Der frisch zur ISE 2020 am Messestand von NEC Display Solutions in Halle 5 (Stand R-20) präsentierte PX2000UL kann lebendigere Farben darstellen, als bisher in den Reihen der 1-Chip-DLP Projektoren möglich. Die Helligkeit mit 20.000 Lumen und das hohe Kontrastverhältnis von 10.000:1 unterstützen ihn dabei. Die vollständig gekapselte optische Einheit verhindert das Staub eindringt, um die hohe Farbwiedergabe weiter zu garantieren.

Der Laserprojektor arbeitet ohne Filter und nutzt ein internes Flüssigkühlsystem. Zudem zeichnet sich das Gerät durch ein niedriges Lüftergeräusch von 43 Dezibel im Eco- und 45 Dezibel im Normal-Modus aus und wiegt nur 51 Kilogramm. Der NEC PX2000UL ist ab März 2020 erhältlich.

Ab Juni 2020 soll der PX2000UL das Tool ProAssist unterstützen, welches schnellere und einfachere Installationen unterstützt. Außerdem sind Setups aus mehreren vernetzten Projektoren mit für den professionellen Einsatz entscheidenden Funktionen wie Objektiveinstellung und Geometriekorrektur, Blending, Farbuniformität und Weißabgleich möglich.

Gerd Kaiser, Senior Product Manager Large Venue and Digital Cinema Projection bei NEC Display Solutions Europe: „Bei Anwendungen im Innenraum leidet die Bild- und Farbqualität häufig unter der hohen Staubbelastung und dem wechselnden Umgebungslicht. Mit dem PX2000UL stellen wir nun einen Projektor vor, der diesen widrigen Bedingungen trotzt. Er verfügt über die neueste Lasertechnologie, um realitätsgetreue Bilder in den sattesten Farben und einer beeindruckenden Helligkeit zu liefern. Gleichzeitig besticht er durch seine einfache Handhabung und den geringen Wartungs- und Kostenaufwand.“