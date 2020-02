Die neuste Generation von McDonalds Orderterminals in Nordamerika wird mit einem größeren 32“ Touchscreen ausgeliefert, einem separaten haptischen Hilfe-Knopf sowie einem verbesserten barrierefreiem On-screen Menü. So steht Nutzern ein Reach-Mode zur Verfügung der alle relevanten Navigationselemente am unteren Rand des Displays platziert. Der Magnifier-Mode vergrößert alle Elemente für Nutzer mit Sehschwächen. Die größeren Touchscreens ermöglichen noch mehr Elemente in Reichweite für körperlich-eingeschränkten Nutzern zu positionieren.

Vielleicht werden wir in Zukunft neben zusätzlichen barrierefreien Nutzungshilfen wie Sprach- und Gestensteuerung auch Bartype-Screens sehen, die die Nutzungshöhe noch weiter verbessen.