Samsung The Wall x Niio Art Samsung startet The Wall Digitalkunst-Wettbewerb

Samsung Electronics kündigte am Freitag den Start des Digitalkunst-Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit Niio, einer Premium-Plattform für neue Medienkunst, an. Die Samsung “The Wall x Niio Art Awards” sind offen für junge, aufstrebende und auch etablierten Künstler und zielt darauf ab, die inspirierendste digitale Kunst aus der ganzen Welt zu entdecken.

Die Gewinner erhalten die Chance das ihre UHD-Digitalkunst weltweit auf Samsung The Wall präsentiert wird die nun weltweit verfügbar sind. Die Sieger qualifizieren sich für Geldpreise von bis zu 15.000 USD. Den Höhepunkt des Wettbewerbs bilden Sommerausstellungen an zehn Orten weltweit u.a. Südkorea, Singapur, Großbritannien und in den Vereinigten Staaten.

The Wall x Niio Art Awards ist nicht der erste Digitalkunstwettbewerb den Samsung ausrichtet. Bereits zum Launch von The Frame und QLED-Displays suchte der koreanische Displayhersteller mit Partner weltweit Content. Samsung zielt damit sowohl auf kunstinteressierte B2B als auch vermögende B2C-Kunden ab, die Digitalkunst in der Unternehmenszentrale oder in großen Villen zeigen möchten. Interessant ist der Business-Ansatz, digitalen Content zu abonnieren oder direkt zu kaufen. Ein spannendes recurring Geschäftsmodell für den Hardwarehersteller Samsung.

Der erste Preisträger des Wettbewerbs wird im Mai zur Enthüllungsveranstaltung seines Siegerbeitrags in den Samsung The Wall-Showroom eingeladen. Alle Gewinner werden von einer Jury aus renommierten Experten für visuelle Kunst ausgewählt. Bei der Bewertung der einzelnen Beiträge sucht die Jury nach Kunstwerkendie künstlerische und konzeptuelle Spitzenleistungen zeigen, darunter Kreativität, Originalität und Detailgenauigkeit.

“Samsung erforscht ständig neue Wege, um Premium-Inhalte so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten und die Erfahrung der Nutzer auf die nächste Ebene zu bringen“, sagte Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Dieser offene Wettbewerb in Partnerschaft mit Niio Art und seiner weltweiten Gemeinschaft führender Künstler feiert die neuesten und größten Talente in der digitalen Kunst und bietet der Künstlergemeinschaft eine ideale Plattform, auf der ihre künstlerischen Kreationen präsentiert werden können. Der Wettbewerb wird auch eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Generation von Ausstellungserlebnissen einzuläuten – die alle auf Samsung The Wall zum Leben erweckt werden“.

„In der heutigen vernetzten Welt sind Künstler auf digitale Werkzeuge angewiesen, um ihre Geschichten zu erzählen. Wir sind begeistert, mit Samsung zusammenzuarbeiten, um Künstlern überall auf der Welt die Möglichkeit zu bieten, ihre Werke auf der ikonischsten digitalen Leinwand, die es gibt, zu präsentieren“, sagte Rob Anders, CEO von Niio. „Darüber hinaus werden unsere Pläne für die synchronisierte, globale Enthüllung der Gewinner-Kunstwerke im Mai die Art und Weise verändern, wie digitale Kunst in der Welt erlebt wird.”

Niio betreibt eine kuratierte Vertriebsplattform die Zugang zu erstklassiger Video- und neuer Medienkunst bietet. Die Plattform von Niio ermöglicht nun einem wachsenden Netzwerk von über 4.000 Künstlern und Kunstpartnern aus über 70 Ländern die Selbstveröffentlichung von Medienkunst; die veröffentlichten Kunstwerke können dann ausgeliehen oder erworben werden, um sie auf hochwertigen, angeschlossenen Digital Signage Touchpoints überall auf der Welt zu betrachten.

Weitere Details zur Ausschreibung sind auf der Wettbewerbswebsite erhältlich.