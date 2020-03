Der Virtual Promoter von Ameria punktet in Zeiten von Corona neben seiner No Touch-freundlichen Gestensteuerung, die das Infektionsrisiko senkt, mit der Möglichkeit, Echtzeit-Updates mit den aktuellsten Entwicklungen und Instruktionen jederzeit einzuspielen. Dabei halten sich die Informationen streng an die Informationen des Robert-Koch-Instituts, um verbreiteten Falschmeldungen keine Chance zu geben. Auf dem 84″-Screen des Corona Info Points läuft dazu eine speziell entwickelte Präventions-Applikation gegen die Verbreitung von COVID-19.

Diese soll Aufklären über Verhaltensregeln wie: