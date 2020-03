Münzen und Scheine werden im Retail-Alltag immer bedeutungsloser, jetzt geht es auch den Einkaufswagenchips an den Kragen. Wanzl, Spezialist für Retail-Systeme und Shop Solutions, und die Firma JustTec aus Grünwald, Entwicklungsunternehmen für digitale Schließ- und Trackingsysteme, präsentieren gemeinsam das erste digitale Pfandschloss für Einkaufswagen. Einen ersten Blick auf die Technologie gab es bereits auf der Euroshop 2020 in Düsseldorf.

Die Funktionsweise des Systems ist schnell erklärt: Kunden müssen nur ihr Smartphone dabei haben mit installierter JustTec-App. Wird das Handy über ein JustTec-Pfandschloss am Einkaufswagen gehalten, entriegelt dieses automatisch. Die Kommunikation erfolgt per BLE-Verbindung. In der App tippen Kunden auf den Button „Entriegeln“ und das Pfandschloss öffnet sich. Das System soll sowohl Verbrauchern als auch Einzelhändlern Vorteile bieten: „Aus Kundensicht geht das Entriegeln schneller und einfacher. Er spart sich das lästige Suchen nach Münzgeld oder Pfandcoins und es ist auch kein Problem, wenn er gar nichts davon zur Hand hat“, erklärt Thomas Popp von JustTec.

Jürgen Frank, Geschäftsbereichsleiter Shop Solutions bei Wanzl, ergänzt: „Der Handel profitiert von mehr Sicherheit und einer höheren Kundenbindung. Einerseits vermeidet die persönliche Anmeldung per Smartphone und App effektiv Diebstähle, da der Konsument bekannt ist. Andererseits ermöglicht sie die Integration von Loyalty- oder Bonusaktionen. Beispielsweise können Händler ihren Kunden einen Dankeschön-Bon für den nächsten Einkauf über die App ausspielen, wenn diese den Einkaufswagen wieder regulär zurückgeführt haben.“

Gemeinsam wollen Wanzl und JustTec das innovative Einkaufswagenschloss nun an den Start bringen. „Die durchweg positiven Reaktionen und das große Interesse seitens des nationalen und internationalen Publikums auf der EuroShop stimmen uns sehr optimistisch. Gerade die hohe Anwenderfreundlichkeit war für unsere Besucher beeindruckend. Daher werden wir innerhalb der nächsten Monate verschiedene Testkunden im stationären Einzelhandel mit unseren Einkaufswagen ausstatten, in denen das digitale Pfandschloss von JustTec integriert ist“, berichtet Frank über die kommenden Schritte.