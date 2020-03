In ihrer gestrigen Jurysitzung in Frankfurt haben 24 Experten aus Marketing, Werbung und Media die Kandidaten für die Shortlist von PlakaDiva 2020 gewählt. Von rund 130 zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten verbleiben nun noch 30, die sich Hoffnungen auf die Auszeichnung als beste Out of Home-Kampagnen des vergangenen Jahres machen können.

Die Gewinner von Gold, Silber und Bronze für die Beste Kreation, die Beste Innovative Nutzung und die Beste Mediastrategie werden im Rahmen der Preisverleihung bei PlakaDiva 2020 am 7. Mai in Hamburg bekannt gegeben und prämiert.

PlakaDiva 2020 Shortlist:

Beste Kreation Out of Home / Kampagne (Kunde) – Agentur:

BVG Azubi-Kampagne (Berliner Verkehrsbetriebe BVG, AöR) – Die Botschaft Communication; pilot

BVG Mind the Gap Frauenticket (Berliner Verkehrsbetriebe BVG, AöR) – Serviceplan; Mediaplus

Coca-Cola Love Can (Coca-Cola GmbH) – Ogilvy; MediaCom

DB Diese Zeit gehört Dir (Deutsche Bahn AG) – Serviceplan Campaign 2; Carat Deutschland

DB Spar dir den Flug (Deutsche Bahn AG) – Ogilvy

Eurowings REMIX (Eurowings Aviation GmbH) – Lukas Lindemann Rosinski

So riecht das Frühjahr (HORNBACH Baumarkt AG) HEIMAT, Berlin

Meisterwerke@Home (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) Scholz & Friends Berlin

MOIA holt dich ab (MOIA GmbH) Philipp und Keuntje; pilot Hamburg

Aussenwerbung macht Marken größer (Wall GmbH) – Philipp und Keuntje



Beste Innovative Nutzung Out of Home:

Arthur I. – Der Prinz aus Amerika (Aachener Karnevalsverein 1859 e.V. ) – DOMENICEAU, Mäx It Werbeagentur, Frambach Medienberatung

Audi Meteorit – Die Zukunft ist elektrisch (Audi AG) – PHD Germany; heyja, Hamburg; bb onsite

BVG Mind the Gap Frauenticket (Berliner Verkehrsbetriebe BVG, AöR) – Serviceplan; Mediaplus

Crash Billboards (AllSecur) – Plan.Net; Mediaplus

Das Marketing der Zukunft hat Gefühle (SAP SE) – PHD Germany; BBDO

ENTER THE MATCH (Eurosport / Discovery Communications Deutschland) – Mediaplus

Home of Classics – Highlight: Augmented Reality (adidas AG ARENA) – Mediacom München; Kinetic Worldwide Germany

REPO Campaign 2019 (Facebook Ireland Ltd) – Mindshare; Kinetic Worldwide Germany

So riecht das Frühjahr (HORNBACH Baumarkt AG –) Heimat; Mediaplus

The Breath (SEAT Deutschland) – PHD Germany



Beste Mediastrategie Out of Home: