Die neuen Webinare von AVIXA (Audiovisual and Integrated Experience Association) werden jeweils an zwei Terminen abgehalten, um so vielen Interessierten wie möglich die Gelegenheit zur Teilnahme zu bieten. Den Startschuss der Reihe macht das Webinar „Die Bedarfsanalyse für AV-Systeme“ am 22. April 2020 um 10:00 Uhr. Weitere Themen werden „Video im AV-Bereich“, „Audio und AV-Berechnungen für den CTS und den Job“ sowie die zwei Webinare zur „Netzwerktechnik“ sein. Abgeschlossen wird die Reihe mit dem Thema „CTS Prüfungsvorbereitung“ am 6. und 11. Mai 2020 um 10:00 Uhr.

Geleitet werden die Kurse von Holger Wiesenberg, CTS, Tonmeister und System Designer bei Jaggo Media GmbH. Er berät und schult zu den Themen AV-CL (Control and Lighting), Akustik, barrierefreies Bauen und Schwerhörigentechnik bei dem bayerischen Systemintegrator. Ebenso engagiert er sich als Trainer und Dozent für deutsche und internationale Organisationen wie zum Beispiel, die HTWG Konstanz, Universität Regensburg, Oberste Baubehörde Bayern, Bay. Architektenkammer, AGSV und AVIXA.

Nachdem die Teilnehmerzahl begrenzt ist, lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung. Alle Termine und ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Webinaren sind hier auf der AVIXA-Website zu finden.