Intimkenner der Digital Signage und DooH-Branche kennen die Central-Apotheke von Marcel Becker im Untergeschoß des Karlplatzes im Herzen Münchens. Marcel Becker, der die Apotheke vor ein paar Jahren von seinem Vater übernahm, gilt als besonders innovativ und setzt erfolgreich auf Digital Signage im Verkaufsraum und große DooH-Screens im Schaufenster.

In normalen Zeiten ist das Untergeschoss des Stachus eine der am höchsten frequentierten Orte in München. Doch seit vier Wochen sind alle Geschäfte geschlossen und die Anzahl an Menschen in der Fußgängerzone ist heute am Tag geringer als früher in der Nacht. Das Team der Central Apotheke arbeitet trotz und wegen der Corona-Krise weiter – wenn auch einige der 50 Mitarbeiter zurzeit auf Kurzarbeit sind.

Der Münchner Fotograf Thorsten Jochim hat den Apothekenalltag hinter Spuckschutz einen Tag lang dokumentiert. Sehenswert.