In der aktuellen Corona-Krise wird dringend Schutzbekleidung aller Art benötigt. Die ARLED Solutions GmbH aus Stockelsdorf bei Lübeck, Anbieter für Digital Signage- und Display-Lösungen, hat ihre Produktion daher komplett umgestellt. Neben Hygiene-Schutzwänden mit solider Folie produziert das Unternehmen jetzt die handgemachte Maske „excovi“ als Gemeinschaftsprojekt mit lokalen Schneidereien. Da man Mundschutz dieser Kategorie nicht länger als eine Stunde am Stück tragen sollte, bietet ARLED die Maske in Paketmengen zu je 3, 5 oder 10 Stück an.

Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) erhalten in Kürze 30.000 Stück der Masken für den privaten Gebrauch. Verbunden mit einer Spende an das UKSH (sowie einem auf das kaufende Unternehmen ausgestellten Spendenbeleg) wird aus den Behelfsmasken eine runde Sache für Unternehmen, Mitarbeiter oder deren Kunden. Für das UKSH hatte ARLED im November 2019 viel Digitaltechnik verbaut, die zum Teil speziell angefertigt werden musste.

Zum einfachen Auseinanderhalten und auch aus modischen Gründen ist die excovi Mund- und Nasenmaske in fünf verschiedenen Farb-Varianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Hellgrün, Hellblau und Rosa. Der ergonomische, eingearbeitete Nasenbügel sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – auch für Brillenträger. Verwendet wird hochwertiger Polyesterstoff aus der Stoffindustrie, welcher nach Standart 100 von Oeko-Tex als Schadstofffrei zertifiziert ist.

Die Masken personalisiert der Digital Signage-Anbieter bei Anfrage auch beispielsweise mit Firmenlogo. Der Druckprozess erfolgt chemiefrei im Sublimationsdruckverfahren bei weit über 100 Grad, daher können die Mund- und Nasenmasken auch bei bis zu 90 Grad Kochwäsche gewaschen werden, um Viren und Bakterien abzutöten.