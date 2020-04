Auch Down Under in Australien prägt die Corona-Krise das Alltagsleben der Einwohner des fünften Kontinents. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, so auch McDonalds Restaurants. Doch Drive Thru und Lieferservices ermöglichen McDonalds weiterhin die Gäste mit Burger & Co zu versorgen. Seit dieser Woche befindet sich auf den digitalen Menüboards der Restaurants aber auch ungewöhnliche Produkte des täglichen Bedarfs. Milch, Eier, Semmeln und einiges mehr – wird McDonalds in Australien nun zum Supermarkt?

Die australische McDonalds Tochter – die in Australien umgangssprachlich Macca’s genannt wird – gilt als besonders innovativ. Hier wurde vor 25 Jahren auch das McCafe Konzept geboren das seitdem weltweit seinen Siegeszug angetreten hat und McDonalds neue Zielgruppen eröffnet hat.

At Macca’s, looking after our community is our number one priority, so in line with Government guidance, we’re making a few changes.

For the time being, you won’t be able to dine-in, but we’ll be here for you to walk in and takeaway, and via Drive-Thru & McDelivery. pic.twitter.com/hMUYylVFLU

