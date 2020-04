Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist laut Bundesregierung derzeit einer der wichtigsten Faktoren, um das Infektionsrisiko mit COVID-19 zu reduzieren. Gerade an Knotenpunkten im Retail wie dem Kassenbereich oder Beratungstheken braucht es daher eine wirkungsvolle Kundenführung, den den Abstand gewährleistet. Retail-Experte Wanzl stellt einige Lösungen aus seinem Produkt- und Serviceportfolio vor, die Händler in diesen schwierigen Zeiten bei der Umsetzung unterstützen sollen.

Einfach und schnell gelingt das Warteschlangenmanagement laut Wanzl beispielsweise mit mobilen Abstandsständern, wie man es von Passkontrollen oder dem Check-in an Flughäfen kennt. Informationstafeln markieren dabei eindeutig die obligatorischen Haltepunkte. Am Anfang der Kassentische sorgen mechanische oder elektronische Kassensperren für die strikte Einhaltung der sozialen Distanz, denn es hält sich immer nur ein Kunde am Kassenband auf.

Erst wenn der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, wird dieser Bereich für den nächsten Kunden freigegeben – entweder per Sensorentechnik oder auf Knopfdruck des Kassenpersonals. Zur zusätzlichen Sicherheit trennt eine Plexiglasscheibe als Spuck- und Niesschutz Kundschaft und Mitarbeiter. Ob aus Platzmangel oder zu Stoßzeiten, manche Märkte müssen die Anzahl ihrer Kunden, die sich gleichzeitig im Store aufhalten, begrenzen. Videogestützte Kundenzählung, Infoscreens und automatische Zugangskontrollen ermöglichen einen reibungslosen Ablauf.

Dabei erfassen und zählen stereoskopische Deckenkameras die ein- und austretenden Kunden. Wartende vor dem Eingang werden per Bildschirm über aktuelle Zutrittsmöglichkeiten informiert. Ist die maximale Anzahl an Einkäufern im Markt erreicht, öffnen sich die Türen erst wieder, wenn ein Kunde den Markt verlässt.

Hygiene sicherstellen

Neben der sozialen Distanz ist die alltägliche und regelmäßige Hygiene von entscheidender Bedeutung. Dafür bietet Wanzl verschiedene Produkte zur schnellen Reinigung, zum geschützten Transport oder zur einfachen Entsorgung an. Der stabile Hygienetuchspender hält für Kunden Desinfektionstücher sowie einen Abfalleimer für die gebrauchten Tücher bereit. Am Servicetower können Einmalhandschuhe und Informationsbroschüren zur Verfügung gestellt sowie wichtige Hinweise über eine Tafel vermittelt werden. Tüten zur geschützten Entnahme und zum Transport von Frischeprodukte sowie Einweghandschuhe finden Kunden am Tüten- und Handschuhspender.

Hygiene ist auch ein zentraler Aspekt beim BakeOff 2.1 und BakeOff 3.0. Hier werden die frischen Backwaren einladend, aber durch Glasscheiben gut vor Tröpfchen geschützt, präsentiert. Der BakeOff 3.0 glänzt sogar mit komplett geschlossenen Hygieneklappen. Einen besonderen Hygieneservice gibt es zudem für Einkaufswagen, Hand- und Rollkörbe. Wanzl übernimmt die professionelle Reinigung und Desinfektion der Warentransportsysteme sowie bei Bedarf auch die Wartung oder Reparatur mit Original-Ersatzteilen.