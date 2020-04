Das neue Zahlungssystem des koreanischen IT-Spezialisten LG CNS nutzt einen mit künstlicher Intelligenz (AI) ausgestatteten Kiosk, der Kunden via Blick in eine Kamera bezahlen lässt – definitiv völlig kontaktlos. Wie eine koreanische Tageszeitung berichtet greift das System dazu auf die Erkennung biometrischer Gesichtsdaten zurück, um Kunden zu identifizieren. Das Zahlungssystem führt dann die Zahlungen durch, indem es auf die im Cloud-Server verschlüsselten Kontodaten der Kunden zugreift.

Nach Angaben des Unternehmens ist das KI-basierte Zahlungssystem viel bequemer als die Verwendung von mobilen Anwendungen oder Kreditkarten. Zudem werden unnötige Kontaktpunkte reduziert, was das Risiko von Virusinfektionen weiter verringert. Bei der Zahlweise über NFC, die bei den bisher Bargeld bevorzugenden Deutschen während Corona überall Akzeptanz findet, gilt es schließlich immer noch, Mobil oder Kreditkarte in die Hand zu nehmen und über einen Scanner zu halten.

LG CNS testet derzeit das Zahlungssystem in seiner eigenen Cafeteria im Hauptsitz in Seoul, plant aber, die Technologie auch in anderen Geschäften in der Nähe zu installieren.