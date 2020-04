Via Social-Media-Kampagne auf Instagram und Facebook unter dem Hashtag #immerfürmichda und über Videoscreens an Bahnhöfen will die Marketinggesellschaft der Einkaufsbahnhöfe, eine Tochter der DB Station & Service AG, Läden in Bahnhöfen durch die Corona-Zeit helfen. Kunden sollen animiert werden, die Shops durch den Kauf von Gutscheinen oder durch Online-Bestellungen zu unterstützen und können beispielsweise Zeitschriften bei der Bahnhofsbuchhandlung bestellen. Die Bahnhofsgastronomie bietet wiederum während den Ausgangsbeschränkungen Lieferservices an.

Unter www.immerfuermichda.com finden die Mieter an Bahnhöfen eine Aktionsplattform, die täglich aktualisiert wird und die Möglichkeit gibt, weiterhin mit Kunden in Kontakt zu bleiben und Ideen und Services zu präsentieren. Zudem sehen potentielle Kunden übersichtlich, welche Geschäfte an welchem Bahnhof geöffnet haben. An der Aktion beteiligen sich unter anderem Geschäfte an den Hauptbahnhöfen München, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Dresden, Stuttgart oder Dortmund und viele weitere.