Außenwerber Clear Channel Scandinavia startet in Kürze unter dem Hashtag #fotografiskaopenair eine digitale Fotoausstellung in Stockholm. Dazu will der DooH-Netzwerkbetreiber 50 verschiedene Arbeiten von einigen der besten Fotografen der Stadt auf seinen Outdoor-Werbeflächen platzieren. Anhand einer interaktiven Karte können Interessierte dann durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt spazieren und den DooH-Flächen bzw. Kunstwerken folgen.

Die DooH-Orte listet Clear Channel bereits online, auch die Route lässt sich hier vorab planen. Eine Liste der beteiligten Fotografen ist ebenfalls zu finden.