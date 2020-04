Die Bütema AG mit Sitz in Bietigheim-Bissingen reiht sich in die Liste vieler Digital Signage-Anbieter, die in Corona-Zeiten Lösungen für die digitale Abwicklung der Einlasskontrollen präsentieren. Die neue Bütema Kundenampel zählt beim Betreten oder Verlassen eines betreffenden Bereichs die Anzahl der Kunden über einen 3D-Sensor, der an der Decke im Eingangsbereich von Geschäften angebracht werden kann. Die genaue Zahl der sich zur gleichen Zeit auf der Fläche befindlichen Kunden wird automatisch auf einem zugehörigen LED Digital Signage-Display zur Platzierung im Eingangsbereich angezeigt.

Ist die maximal erlaubte Anzahl an Personen erreicht, schaltet die Anzeige entsprechend des bekannten Ampel-Prinzips automatisch auf „STOP“ und fordert Kunden zum Warten auf, während Werbeinhalte am Display für Zeitvertreib sorgen. Wird nach Ladenschluss die Ampel-/Zählfunktion nicht mehr benötigt, kann auf dem Display natürlich auch klassischer Digital Signage-Content ausgespielt werden. Das gilt ebenfalls für frequenzschwache Tage, die Anzahl der Personen auf der Fläche wird dann nur mit einem kleinen Hinweis angezeigt.

Die auf dem Display präsentierten Informationen können CI konform angepasst werden. Die Steuerung der Lösung erfolgt laut Bütema intuitiv über die hauseigene webbasierte soviaRetail Software. Wird die digitale Ampel in der Zeit nach der Krise nicht mehr benötigt, kann sie als digitaler Wegweiser, Digital Signage-Display oder Digital Counter Card genutzt werden. Auch die Frequenzauswertungen können als Mehrwert selbstverständlich weiterhin erfasst und ausgewertet werden.