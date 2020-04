Edgar Art Screen DooH Blinded by the Light

Über 1000 Edgar Art Screens sind in mehr als 20 Städten bundesweit in Bars & Restaurants installiert. Die standardisierten 42“ Screens sind die Weiterentwicklung der Postkarten, die sowohl Kulturevents als auch Marken bewerben.

Leider sind nicht alle Edgar Art Screens sinnvoll installiert. An der Fassade mitten in der Münchner Innenstadt hängt in einem Glaskasten an der Fassade einer der vielen Edgar Art Screens. Hohe Reichweite ist mit dem Standort garantiert, Sichtbarkeit allerdings nicht. Der Screen ist bei sonnigen Wetter nicht lesbar.

Eigentlich schade, denn das Netzwerk hat seine Daseinsberechtigung im DooH-Markt. Aber draußen im direkten Sonnenlicht ist nicht der natürliche Habitat der Standard LCD-Displays von Edgar Art Screens.