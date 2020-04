Haken statt Hand – Der Spezialist für Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel Wanzls hat einen Hygiene-Haken aus PP-Kunststoff entwickelt, der als Alltags-Tool das Berühren von stark mit Bakterien und Viren belasteten Oberflächen übernehmen soll. „Hook“, so der treffende Name des Haken, ist laut Wanzl extrem robust und langlebig und besitzt eine weiche Grip-Innenfläche, sodass er an glatten Oberflächen hält wie metallenen Türklinken hält.

Dank eines weichen Gummi-Fingers auf dem Bedienhaken lassen sich zudem Knöpfe beispielsweise im Fahrstuhl oder auch Touch-Screens reibungs- und vor allem kontaktlos benutzen. Mit einem Jojo-Clip kann der Hygiene-Haken an Jacken, Taschen oder am Gürtel befestigt werden, um immer griffbereit zu sein.

Erhältlich ist der ungewöhnliche Haken versandkostenfrei für 9,95 Euro bei Amazon sowie bei arbeitsschutz-express.de und in größeren Mengen direkt bei Wanzl.