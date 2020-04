ISE 2021 MWC bleibt in Barcelona

Der MWC ist mit 110.000 Besucher die wichtigste Messe in Barcelona und dominiert das Stadtleben jedes Jahr Ende Februar. Der Gewinn der ISE die nun jeweils in der ersten Februarwoche in Barcelona stattfindet, war ein großer Coup für die katalanische Hauptstadt. Zwei weltweit führende Großmessen innerhalb eines Monats sollen die Wirtschaft der Stadt zusätzlich ankurbeln. Ein Wegzug des MWC wäre trotz der Neuakquisition ISE ein schwerer Schlag gewesen. Jetzt bleibt es für die kommenden vier Jahre beim geplanten Doppelpack. ISE vom 2-5 Februar 2021 und dem MWC vom 1-4 März 2021.

Die zeitliche Nähe der beiden Großevents ermöglicht es den beiden Veranstaltern und der Messegesellschaft Fira Barcelona Infrastrukturmaßnahmen und temporäre Aufbauten gemeinsam zu nutzen. Somit ist der Verbleib des MWC auch eine gute Nachricht für die ISE.